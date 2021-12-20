Havza'da öğrencilere trafik ve güvenli internet eğitimi

Havza'da "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi" Projesi kapsamında çocuklara trafik ve güvenli internet kullanımı hakkında eğitim verildi.

Eğitimler kapsamında ilk olarak Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda polis memuru Osman Özmen tarafından öğrencilere karşıdan karşıya geçme, yaya geçidi, bisiklet kullanım kuralları, trafik kuralları, yayaların, yolcuların, çocukların uyması gereken kurallar, trafik işaret ve levhaları konularında bilgiler verildi.

Daha sonra ise Toplum Destekli Polis Birimi tarafından öğrencilere güvenli internet kullanımı ve dijital bağımlılık hakkında bilgiler verilerek broşür dağıtıldı.

Eğitimler kapsamında ayrıca Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama ve İş Okulunda eğitim gören özel öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet