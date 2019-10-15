Havza'da öğrencilere "motivasyon" semineri

15.10.2019 12:44

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12. ve 8. Sınıf öğrencilerine yönelik "Verimli Ders Çalışmada İleri Yöntemler/Motivasyon" semineri düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Eğitime değer katanlar" seminerleri kapsamında Havza Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu, verimli ders çalışma ve motivasyon sağlamanın yolları hakkında bilgi verdi.

Temel çalışma yöntemlerinin herkes için geçerli olduğunu dile getiren ve sınava çalışan bir öğrencinin tek bir yöntem değil birden fazla yöntem kullanması gerektiğini belirten Beledioğlu, şunları dile getirdi:

"Ders dinlemek, evde konu tekrarı yapmak, evde soru çözmek, etüt almak, deneme sınavına girmek, daha çok soru çözmek bunların hepsi temel çalışma yöntemleridir. Bu yöntemlerle sürpriz olmayan, herkesçe doğal görülen bir başarı elde edersiniz. İlerleyebilirsiniz ama sıçrama yapamazsınız. Sıçrama yapmak için ekstra çalışma yöntemleri belirlemeniz gerekir. Bunlar ön çalışma, özetleme, zorlayıcı problem çözümleri yapmak, soru yazmak, özümleme düzenleme yapmak, pekiştirme yapmak, sesli tekrar yapmak, iş birlikçi öğrenme yöntemi kullanmak...gibi yöntemler rekabetçi yöntemlerdir."

Bedelioğlu öğrencilere çok kitap okumaları tavsiyesinde de bulundu.

Seminere, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, okul idareci ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA