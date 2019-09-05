Havza'da öğrenci servisleri ve okul güvenliği toplantısı

05.09.2019 16:44

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz başkanlığında yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğrenci servis araçları ve okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Yılmaz, Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, öğrencilerin kendilerine birer emanet olduğunu vurguladı.

Geleceği ve ülkeyi emanet edecekleri çocukların emanet olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret eden Yılmaz, "Bu emanetlerin koruyucusu ve kollayıcısı olmalıyız. Gecen yıl okul güvenliği ve taşımalı eğitim ile ilgili sıkıntılar yaşandı. Öğrencilerimizin huzurlu bir ortamda eğitim öğretim görmelerinin sağlanması amacıyla okul içinde ve çevresinde gereken her türlü tedbir alındı. Geçen yıl yapılan denetimler, bu yıl artarak devam edecek. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar dilerim." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da okullarda alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi vererek, "34 okulumuzda güvenlik kameraları mevcut. İnşallah 2019-2020 eğitim öğretim yılını sıkıntısız şekilde tamamlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantı, katılımcıların görüşlerini açıklamasının ardından sona erdi.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Baltacı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Kaynak: AA