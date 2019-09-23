Havza'da öğrenci servisleri denetlendi

23.09.2019 16:56

Havza ilçesinde okul servisleri denetlendi.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekibince okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarıyla mücadele etmek ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Aslançayır Mahallesi mevkinde yapılan denetimlere katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tüm öğrenci servislerinin GPRS destekli araç takip sistem ile tüm güzergahlarının denetlendiğini hatırlatarak, "Alınan tüm tedbirler öğrencilerimizin yani geleceğimizin güvenliği için. Bizler kadar servis aracı sürücülerimizin de aynı hassasiyet içinde olmasını istiyoruz." dedi.

Servisteki öğrencilerle sohbet eden Sağlam öğrencilerden servis kurallarına uymalarını ve mutlaka emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

Ekipler, araçlardaki emniyet kemeri, cam mekanizmalarının çalışıp çalışmadığını, uyarı levhaları ve bulundurulması zorunlu belgeler gibi hususları kontrol etti.

Denetimde sürücülerin Genel Bilgi Taraması'na (GBT) ve yetki belgelerine de bakıldı.

Denetimde, 35 öğrenci servisi kontrol edildi, noksanı bulunan araçlara Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA