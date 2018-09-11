Havza'da Öğrenci Servisleri Denetlendi

Samsun'un Havza ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğrenci servisleri denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği gereği kırsal mahallelerden ilçe merkezine öğrenci getirecek öğrenci servislerinde denetim yapıldı.

Denetimlerde araçlarda bulunması gereken evraklar, öğrencilerin emniyet kemerleri, uyarıcı levhalar ve yeni yönetmeliğe göre GPRS cihazının takılı olup olmadığına bakıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, denetimlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile birlikte yürütüleceğini belirterek, "Öğrencilerimiz eğitim hayatlarına devam ederken bizlere emanettir. Taşımalı eğitim veren okullarımıza taşınan öğrencilerimizin güvenliği için çalışmalarımız devam edecektir. Kırsaldan ilçe merkezine okumaya gelen taşımalı 841 lise, 752 ilk ve ortaokul, 55 engelli öğrenci olmak üzere toplamda bin 648 öğrencimiz 138 araçla taşınacaktır. Öncelikli hedefimiz öğrencilerimizin can güvenliği ve bunun için kimsenin mazeretine bakmayacağız. Yeni eğitim öğretim yılının öğrenci ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.