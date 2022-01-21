Havza'da Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı tanıtıldı

Havza'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, salgın şartlarında mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmak amacıyla uygulamaya konulan Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ)...

Havza'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, salgın şartlarında mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmak amacıyla uygulamaya konulan Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı'nın tanıtımı yapıldı.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında KOSGEB Samsun Müdürü Nebahat Livaoğlu ve KOSGEB yetkililerince MKİ Hızlı Destek Programı hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Livaoğlu, program kapsamında imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Kovid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerde şartlara uygun olarak yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin lira geri ödemeli destek verileceğini, işletme sahibi veya işe alınan personel kadın ise desteğin personel başına 10 bin lira artacağını söyledi.

Mikro işletmelerin en fazla 2, küçük işletmelerin ise en fazla 5 personel için destek alabileceğini belirten Livaoğlu, desteklemelerde diğer KOSGEB destek programlarından farklı olarak kurul veya komite değerlendirme prosedürü olmayacağını kaydetti.

Bilgilendirmede, program başvurularının 31 Mart'a kadar yapılabileceği, geçici onay verilen işletmelerin istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarihin ise 25 Mayıs olduğu, desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e geri ödeyecekleri aktarıldı.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar, destek programının kendileri ve mikro işletmeler için önemli olduğunu vurguladı.

Programa Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin ve esnaf odalarının temsilcileri katıldı.