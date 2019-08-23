Havza'da mehterli sünnet düğünü ilgi çekti

23.08.2019 21:20

Samsun'un Havza ilçesinde sünnet düğününe getirilen mehteran takımı, ilgi odağı oldu.

İlçe sakinlerden Bülent Şahin, oğlu Muhammed Emin'in sünnet düğünü için ilçeye mehter takımı getirdi.

Mehter takımı eşliğinde dede Şerif, Baba Bülent ve Muhammed Emin Şehit Yarbay, Mesut Kuru Caddesi'nde yürüdü.

Caddede mehter takımı gören vatandaşlar cep telefonları resim çekti.

Baba Şahin, hem mehter geleneğini yaşatmak hem de oğluna farklı bir düğün yapmak için mehter takımı getirttiğini söyledi.

Konvoyun ardından sünnet merasimin yapılacağı düğün salonuna da mehter takımı eşliğinde giren Muhammed Emin ve ailesi, burada misafirleri selamladı.

Sünnet töreni mehter konseri ve diğer etkinliklerle sona erdi.

Kaynak: AA