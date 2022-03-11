Havza'da marketlerde fiyat ve stok denetimi yapıldı

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman başkanlığındaki komisyon, marketleri denetleyerek raflardaki yağ stoklarını ve fiyatları inceledi.

Havza Kaymakamlığında Kaymakam Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e vekaleten Belediye Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Zabıta Müdürü Erhan Demir ve zabıta komiseri Sinan Arslan'dan oluşan komisyon, değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantının ardından Nayman ve komisyon üyeleri, ilçede hizmet veren yerel ve zincir marketlerde stok ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde ekipler reyon ve kasadaki fiyatlarla ilgili karşılaştırmada bulundu.

Nayman, stokçuluktan fahiş fiyata kadar doğrudan vatandaşa zarar veren, haksız kazanç anlamına gelen durumlara karşı devletin kararlılıkla gerekli denetimleri sağladığını belirterek, "Halkımızın sağlığı, huzuru ve güvenliği için denetimlerimizi hassasiyetle aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle fahiş fiyat artışı konusunda ekiplerimiz sürekli denetimleri gerçekleştiriyor." dedi.