Havza'da Mahalle İftarı

Havza Belediyesi tarafından mahalle iftarı düzenlendi.

Havza Belediyesi tarafından Memduhiye Mahallesi Fatih Parkı'nda iftar programı düzenlendi.

İftar programına Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Samsun milletvekili adayı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Recep Kemal Certel, AK Parti Havza İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Turan Çakır, Havza Eski Belediye Başkanı Celal Er, Memduhiye, Karşıyaka ve Değirmenüstü mahallesi sakinleri katıldı.

İftar yemeği sonrası konuşan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz "İftarlar sizler ile bir arada olmanın sizler ile gönül bağı kurmanın vesilesi. Davetimize katılan herkese teşekkür eder, bu vesile ile yaklaşan Kadir Gecenizi ve bayramınızı kutlarım." dedi.

AK Parti Samsun milletvekili adayı Yusuf Ziya Yılmaz ise "Burada bu güzel ortamda sizler ile iftar yapmak bizler için çok güzel bir duygu. Hep Samsun için çalıştık ve bundan sonra da Samsun için çalışacağız." diye konuştu.