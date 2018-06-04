Havza'da Mahale İftarı Protokolü Ağırladı

Samsun'un Havza ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde iftar yemeği düzenlendi.

Ilıca Mahallesi'nin ileri gelen aileleri, ilçe protokolünü ve davetlileri iftarda ağırladı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Ilıca Camisi'nde gerçekleşen iftar programında yaptığı konuşmada, Türk milletinin en güzel geleneklerinden biri olan paylaşmanın ramazan ayında daha da ön plana çıktığını söyledi.

Kurulan iftar sofralarında ayrım yapılmadan zengin ile fakirin yan yana geldiğine işaret eden İkiz, "Bu sofralarda ayrım yapılmıyor. Bundan daha büyük bir güzellik var mı? Şimdi bu güzelliklerimize, huzurumuza ve ülkemize göz dikenler Kandil'de sıkışınca saldırmaya başladılar. Şehitlerimiz var. Allah bu ülkenin bir karış toprağı için toprağa düşmüş şehitlerimizden razı olsun." dedi.

Havza Belediyesi Meclis Üyesi Seyit Ahmet Ünal da yaptığı konuşmayla birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir de katıldı.