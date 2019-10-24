Havza'da "Kütüphane Konuşmaları" etkinliği

24.10.2019 11:24

Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları" Havza İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı katıldı.

"Niçin Okumalı, Ne Okumalı, Nasıl Okumalı?" konulu sunumunda Konyalı, kitap okumanın önemi, kitap seçimi, okuma teknikleri hakkında bilgiler vererek, "Hem iç, hem de dış dünyamızı aydınlatmanın en temel yolu kitap okumaktan geçer. Okumak bir tür yüzleşmektir." dedi.

Etkinliğe, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İl Kültür Müdürü Adnan İpekdal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA