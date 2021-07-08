Havza'da Kurban Hizmetleri Komisyonu toplandı

Havza'da, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Havza'da, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu, AA muhabirine, Kaymakam Metin Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda halkın dini vecibelerini rahat şekilde yerine getirebilmeleri için bir dizi tedbir alındığını söyledi.

Bu kapsamda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için kurban satış yeri olarak Aslançayır yolu üzerinde eski pancar kantarı pancar alım alanının kullanılması ve pazarın bayramdan bayramın ikinci günü akşamına kadar açık kalmasının kararlaştırıldığını anlatan Nurlu, "Söz konusu hayvan pazarı dışında kurbanlık hayvan satışına belediye tarafından engel olunacak." dedi.

Kurban satış yerlerinde insan ve çevre sağlığı, güvenliği ile hayvan haklarına değer verileceğini vurgulayan Nurlu, şöyle devam etti:

"Yetiştirici, satıcı, alıcı ve diğer vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak, su, tuvalet, kapalı oturma yerleri ve benzeri yerler belediye tarafından hazırlanacak. Kurban kesim yerleri dışında kurban kesimi için uygun olan yerlerde, kendi bahçesi veya özel mülkünde kurbanlarını kesmek, dini ve hijyenik şartlara uymak şartıyla serbest olacak. Kesilen kurbanlıkların kulak küpeleri veya kulak küpe numaraları, mahalle muhtarları aracılığıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilecek. Kurban atıkları ve hastalıklı organlar, çukurlara gömülecek. Kararlara uymayanlara Çevre Kanunu'nun ilgili maddelerine göre idari para cezası uygulanacak. Kurban satış yerlerinde Kovid-19 salgını nedeniyle ilçe pandemi kurulu ile iş birliği içerisinde gerekli tedbirler alındı."

Pazarda pazarlık esnasında mümkün olduğunca el temasında bulunulmaması gerektiğini vurgulayan Nurlu, kurban satış ve kesim yerlerinde hayvanlara eziyet edilememesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekliliğini dile getirdi.

Nurlu, gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurban satış yerlerine girişlerine ve kurbanlık olarak kesimlerine belediye tarafından izin verilmeyeceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kurban kesim yeri olarak, Aslançayır yolu üzeri 3'üncü kilometredeki mezbahane kullanılacak. Ayrıca bayram öncesi ve bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak, özellikle kurban satış ve kesim yerlerine giden güzergahlarda ulaşımı kolaylaştıracak tedbirler İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından alınacak. Alınan kararların halka duyurulması da Havza Belediyesi tarafından yapılacak. Komisyonun kararlarından duyurulması gerekenlerin hutbe ve vaazlar yoluyla halka duyurulması da Havza Müftülüğünce gerçekleştirilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu