Havza'da Kurban Hizmetleri Komisyonu toplandı

Havza'da, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Kurban Hizmetleri Komisyonu toplandı.

İlçe Müftüsü İlyas Akyazı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havza Kaymakamlığında Kaymakam Metin Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, halkın dini vecibelerini rahat şekilde yerine getirebilmeleri için bir dizi tedbir alındığını belirtti.

Bu kapsamda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için kurban satış yeri olarak mevcut hayvan pazarının kullanılması ve pazarın bayramdan 15 gün önce açılıp bayramın ikinci günü akşamına kadar açık kalmasının kararlaştırıldığını anlatan Akyazı, "Söz konusu hayvan pazarı dışında kurbanlık hayvan satışına belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce engel olunacak." dedi.

Kurban satış yerlerinde insan ve çevre sağlığı, güvenliği ile hayvan haklarına değer verileceğini vurgulayan Akyazı, şöyle devam etti:

"Yetiştirici, satıcı, alıcı ve diğer vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak, su, tuvalet, kapalı oturma yerleri ve benzeri yerler belediye tarafından hazırlanacak. Kurban kesim yerleri dışında kurban kesimi için uygun olan yerlerde, kendi bahçesi veya özel mülkünde kurbanlarını kesmek, dini ve hijyenik şartlara uymak serbest olacak. Kesilen kurbanlıkların kulak küpeleri veya kulak küpe numaraları, mahalle muhtarları aracılığıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilecek. Kurban atıkları ve hastalıklı organlar, çukurlara gömülecek. Kararlara uymayanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddelerine göre idari para cezası uygulanacak."

Akyazı kurban satış ve kesim yerlerinde hayvanlara eziyet edilememesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekliliğini hatırlatarak, "Alınan kararlar doğrultusunda hayvanlara eziyet edenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu il 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca işlem yapılacak." dedi.

Kurban satış, kesim yerlerinin ve kendi özel mülkünde yapılan kesimlerin bayram öncesi ve bayram süresince denetlenmesi için Toplum Sağlığı Merkezi tarafından görevlendirme yapıldığını da aktaran Akyazı, şunları kaydetti:

"Ayrıca bayram öncesi ve bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak özellikle kurban satış ve kesim yerlerine giden güzergahlarda ulaşımı kolaylaştıracak tedbirler İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından alınacak. Alınan kararların halka duyurulması da Havza Belediyesi tarafından yapılacak. Komisyonun kararlarından duyurulması gerekenlerin hutbe ve vaazlar yoluyla halka duyurulması da Havza Müftülüğünce gerçekleştirilecek."

Kaynak: AA