Havza'da Kur'an kursu öğrencilerine yönelik sportif aktivite düzenlendi
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Havza'da Kur'an kursu öğrencilerine yönelik sportif aktivite düzenlendi

Havza'da Kur'an kursu öğrencilerine yönelik sportif aktivite düzenlendi
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Kur'an kursu öğrencilerine yönelik sportif etkinlik düzenlendi.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Kur'an kursu öğrencilerine yönelik sportif etkinlik düzenlendi.

Havza Belediyesi ile Havza Müftülüğü iş birliğinde Merkez Kur'an Kursu bahçesinde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler parkur, badminton, bocce, ok atma, dart, voleybol, basketbolun yanında geleneksel oyunlar oynadı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ve Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, öğrencilerle halat çekme, voleybol, parkur gibi etkinliklerde mücadele etti.

Öğrencilere Havza Belediyesi tarafından çikolata dağıtılırken, kursa çeşitli spor malzemeleri hediye edildi.

Özdemir, gençlerin ve çocukların Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süre hareketsiz kaldığını belirterek, "Bulduğumuz her fırsatta çocuklarımıza yönelik etkinlikler düzenleyeceğiz. Çocuklarımızın enerjileri süper. Bu enerjilerini doğru yönde kullanmalarında bu tür etkinliklerin önemi çok büyük. Kur'an kurslarımızda eğitim alan öğrencilerimizle olmak, onların neşesine ortak olmak bizleri mutlu etti." dedi.

Uzun da yaz boyunca bu tür etkinliklere devam edeceklerini dile getirerek, "Yaz spor okullarımız çocuklarımızı bekliyor. Farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli branşlarda kurslarımız başladı. Tüm çocuk ve gençlerimizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Nurlu ise Kur'an kursları ve camilerin çocuklarla şenlendiğini vurgulayarak, "İnşallah dini eğitimin yanında bu tür etkinliklerle sosyal açıdan iyi insanlar yetiştirmenin gayretindeyiz. Düzenlenen etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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