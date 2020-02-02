Havza'da Kulüplerarası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği
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Havza'da Kulüplerarası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği

Havza'da Kulüplerarası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği karşılaşmaları başladı.

02.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:34
Havza'da Kulüplerarası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği

'da Kulüplerarası Yıldız Kızlar İl Birinciliği karşılaşmaları başladı.

Havza 25 Mayıs Salonu'nda Havza İlk Kıvılcım ve DSİ takımları karşı karşıya geldi.

Samsun DSİ, rakibi Havza İlk Kıvılcım Yıldız Kızlar takımını set vermeden mağlup etti.

Samsun DSİ Spor Kulübü sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılırken turnuvada iddialı olduğunu da gösterdi.

Kaynak: AA
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