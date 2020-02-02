Havza'da Kulüplerarası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği
Havza'da Kulüplerarası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği karşılaşmaları başladı.
Havza'da Kulüplerarası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği karşılaşmaları başladı.
Havza 25 Mayıs Spor Salonu'nda Havza İlk Kıvılcım ve Samsun DSİ takımları karşı karşıya geldi.
Samsun DSİ, rakibi Havza İlk Kıvılcım Yıldız Kızlar takımını set vermeden mağlup etti.
Samsun DSİ Spor Kulübü sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılırken turnuvada iddialı olduğunu da gösterdi.