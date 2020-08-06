Havza'da Kovid-19 tedbirleri ile ilgili denetim yapıldı Samsun'un Havza ilçesinde "Sağlık için hepimiz için" denetimi ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Samsun'un Havza ilçesinde "Sağlık için hepimiz için" denetimi ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Ahmet Rafet Ergin, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Şaffak, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Sinan Gündüz, Havza Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Nizamettin Boyacı, İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Sağlam'ın katılımıyla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler yapıldı.

Öte yandan çalışmalara katılanlar tarafından vatandaşlar COVID-19, maske kullanımı, sosyal mesafe ve uyulması gereken tedbirler hakkında bilgiler vererek farkındalık çalışması yapıldı.

Yaklaşık 50 personelden oluşan ekiplerce iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim yapıldı. Denetim ekiplerinde esnaf ve ticaret odaları temsilcileri de yer aldı.

Yılmaz, sosyal mesafe, maske kullanımı ve Kovid-19 tedbirleri hakkında vatandaşları uyararak, "Son günlerde vaka sayılarında artış görülmekte. Kendimiz ve çevremizdekiler için tedbirlere uyalım, uymayanları uyaralım. Lütfen, 'Hastalık bana uğramaz, uğrasa da bir şey yapmaz' demeyelim. Hastalığın ölüme varan ciddi sonuçları var. Bu süreci kurallara sıkı sıkıya uyarak hep birlikte atlatacağız." dedi.

Denetimlerin saat 24.00'e kadar devam edeceğini bildiren Yılmaz, "Ekiplerimiz uygulamalarda rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere de ağırlık veriliyor. Bundan önce olduğu gibi denetimlerimize aralıksız ve daha hassas şekilde devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA