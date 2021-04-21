Havza'da Kovid-19 nedeniyle ölen öğretmen görev yaptığı okulda anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Havza'da Kovid-19 nedeniyle ölen öğretmen görev yaptığı okulda anıldı

Havza'da Kovid-19 nedeniyle ölen öğretmen görev yaptığı okulda anıldı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde yeni kip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden öğretmen için görev yaptığı okulda saygı programı düzenlendi.

Samsun'un Havza ilçesinde yeni kip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden öğretmen için görev yaptığı okulda saygı programı düzenlendi.

Havza Vakıfbak Atatürk Ortaokulu'nda görev yapan 33 yıllık sosyal bilgiler öğretmeni Feridun Çalışkan'ın bir süre önce Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesi dolayısıyla görev yaptığı okulda anma programı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, burada yaptığı konuşmada, çok değerli bir eğitim neferini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Kimi zaman "Ağabey" diye hitap ettiği 23 yıllık bir bilgi birikimi kaybettiklerini belirten Sağlam, "Kovid-19 yakınlarımızdan, uzaklarımızdan, eşimizden, dostumuzdan ve akrabalarımızdan canlar almaya devam ediyor. Kaybımızın üzüntüsünü en az ailesi kadar yaşıyoruz. Bundan birkaç ay önced e yine bir arkadaşımızı Kovid-19 sebebiyle kaybettik. Rabbim kendisine rahmet eylesin, ailesine sabırlar versin. Yetiştirmiş olduğu öğrenciler ile Feridun Çalışkan öğretmenimiz ülkesine hizmet etmeye devam edecek. Nur içerisinde yatsın." dedi.

Okul müdürü Fikret Yavuz da Çalışkan'ın gerek okul gerekse öğrenciler arasında sevilen bir kişi olduğunu dile getirerek, "Pandemi nedeniyle yaşamını yitirmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Anısını Havza'da yetiştirdiği öğrencileri yaşatacaktır. Programımız sonunda anı defterine duygu ve düşüncelerimizi yazarak oluşturulan bu defteri ailesine teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çalışkanın ailesi ile mesai arkadaşlarının katıldığı program, Kur'an okunup dua edilmesinin ardından anı defterine mesai arkadaşları tarafından duygu ve düşüncelerinin yazılmasıyla son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Bakan Selçuk'tan 'Sınavlar ertelenecek mi?' sorusuna yanıt: Hocalarımız ihtiyaç var dediğinde tereddüt etmeyiz
Bakan Selçuk'tan "Sınavlar ertelenecek mi?" sorusuna yanıt: Hocalarımız ihtiyaç var dediğinde tereddüt etmeyiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Ersin Tatar Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Merve Dizdar Toprak Sergen
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Havza'da Kovid-19 nedeniyle ölen öğretmen görev yaptığı okulda anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 16:33:49. #1.14#

title