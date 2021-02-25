Havza'da Kovid-19 kapsamında denetim yapıldı
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Havza'da Kovid-19 kapsamında denetim yapıldı

25.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:20
Havza'da Kovid-19 kapsamında denetim yapıldı

Samsun'un Havza ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Samsun'un Havza ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutan Astsubay Özkan Parlak, İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural ile emniyet ve zabıta mensuplarının katılımıyla Kovit-19 tedbirleri denetlendi.

Yılmaz ve beraberindekiler, esnafla sohbet ederek maske kullanımı, sosyal mesafe ve uyulması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Yılmaz, yeni normalle birlikte hayatlarına yeni uygulamaların girdiğini belirterek, "HES kodu, sosyal mesafe ve maske artık hayatımızın birer gerçeği. Kurallara uymak hem kendi hem de yakınlarımızı korumak adına önemli. Son günlerde ilimiz, vaka sayıları ile gündemde. Bunun önüne geçmek ve kendimizi korumak için kurallara sıkı sıkıya uymamız lazım." dedi.

Özdemir de yapılan her çalışmanın ve alınan her tedbirin halkın sağlığını korumak için olduğunu vurgulayarak, "Bizler üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız. Halkımızın da bizlere alınan tedbir kararlarına uyarak destek vermeleri önemli. Bu iş toplumun sadece bir tarafının yapacağı mücadele ile bitmez. Bu sıkıntının bir an evvel atlatılması için topyekun mücadele önemli." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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