Havza'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Samsun'un Havza ilçesinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla denetim ve farkındalık çalışması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nizamettin Boyacı, Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, Zabıta Müdürü Erhan Demir ile Emniyet ve Zabıta mensuplarının katılımıyla Kovit -19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Havza 25 Mayıs Küçük Sanayi Sitesini ziyaret eden Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, esnafla sohbet ederek Kovit -19, maske kullanımı, sosyal mesafe ve uyulması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Yılmaz, yeni normalle birlikte hayatlarına yeni uygulamaların girdiğini ifade ederek, "HES kodu, sosyal mesafe ve maske artık hayatımızın birer gerçeği. Kurallara uymak hem kendi hem de yakınlarımızı korumak adına önemli. Ülkemizde bu salgın sona erene kadar halkımızın sağlığını korumak için alınan tedbirleri tebliği ve denetimlerini yapacağız." dedi.

Özdemir de yapılan her çalışmanın ve alınan her tedbirin halkın sağlığını korumak için olduğunu vurgulayarak, "Bizler üzerimize düşeni sonunda kadar yapacağız. Halkımızın da bizlere alınan tedbir kararlarına uyarak destek vermeleri önemli. Bu iş toplumun sadece bir tarafının yapacağı mücadele ile bitmez. Toplumun her kesimi ile pandemi ile mücadele etmemiz lazım. Sizlerden isteğimiz sadece maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu