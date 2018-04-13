Havza'da "Koşabiliyorken Koş" Projesi Etkinliği

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Koşabiliyorsan Koş" projesi kapsamında Havza'da bocce turnuvası düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Havza Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvada ilk ve ortaokul öğrencileri mücadele etti.

Turnuvaya, Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafında yürütülen "Hayatta Ben de Varım" projesi kapsamında oluşturulan Huzurevispor Kulübü'nün özel sporcuları ile Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler de katıldı.

Turnuvaya katılan tüm özel öğrencilere madalya verildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, projenin ülke genelinde uygulandığını belirterek, "Projenin amacı, spor tesislerimizi verimli şekilde kullandırmak ve kullanılmasını sağlamak. Sağlıklı şekilde spor yapılması ve boş zamanların spor alanlarında değerlendirilmesidir." diye konuştu.