Havza'da koronavirüs tedbirleri Havza Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçede salı günleri açılan süt ve süt ürünleri pazarı ile sebze pazarında düzenleme yapıldı.

Havza Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçede salı günleri açılan süt ve süt ürünleri pazarı ile sebze pazarında düzenleme yapıldı.

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde yoğunluğu dağıtmak için tezgah aralarını en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenledi.

Ayrıca Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfeksiyon ekibi ise gece Yeni, 25 Mayıs, Bahçelievler, Sondaj ve Çay mahallelerinden geçmekte olan bin 700 metre uzunluğundaki Şehit Yarbay Mest Kuru Caddesi ve ana bağlantı yollarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, vatandaşların gece yapılan dezenfeksiyon çalışmalarından ötürü dışarıya çıkmamalarını isteyerek, "Bizler sizler için görevimizin başındayız, sizler de bizler için evlerinizde kalarak işlerimizi kolaylaştırın. Havza Belediyesi olarak koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçemizde kurulan süt ve süt ürünleri pazarı ile sebze pazarında yeni düzenleme yapıldı. Halkımızdan ricamız pazarda alacakları ürünleri ellememeleri. Ayrıca yine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereğince Kovid-19 ile mücadele kapsamında Valiliğimizce, pazar yerleri, hiper, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların girişi yasaklanmıştır." dedi.

Kaynak: AA