Havza'da Kızılay Şenlendirme Projesi kapsamında okul öncesi öğrencileri için etkinlik yapıldı

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirilen Şenlendirme Projeleri kapsamında hazırlanan "Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri Projesi" kapsamında okul öncesi öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirilen Şenlendirme Projeleri kapsamında hazırlanan "Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri Projesi" kapsamında okul öncesi öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılay Havza Koordinatörlüğü, Havza Belediyesi, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri Projesi" kapsamında son etkinlik Havza Anaokulu'nda yapıldı.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Eyüp Yayla ve okul idarecilerinin katıldığı etkinlikte çocuklar, yaş gruplarına uygun sportif faaliyetlerle gönüllerince eğlendi.

Çörekçioğlu, proje kapsamında daha önce ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Bu kez anaokulunda eğitim alan minik öğrencilerimize yönelik etkinlik düzenledik. Onların yüzlerindeki gülümseme işimizin en büyük karşılığı. Projemize destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Uzun da projeye ortak olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetlerde bulunmak ve onların hayatlarına dokunmak bizleri ayrıca bizleri mutlu etmekte." ifadesini kullandı.

Etkinliğin sonunda çocuklara çikolata ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu