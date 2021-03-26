Havza'da "Kızılay ile spor ve sanat günleri" projesi ikinci etkinliği
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Havza'da "Kızılay ile spor ve sanat günleri" projesi ikinci etkinliği

Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Havza'da 'Kızılay ile spor ve sanat günleri' projesi ikinci etkinliği

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından Şenlendirme Projeleri kapsamında hazırlanan "Kızılay ile spor ve sanat günleri" projesi kapsamında ikinci etkinlik düzenlendi.

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Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından Şenlendirme Projeleri kapsamında hazırlanan "Kızılay ile spor ve sanat günleri" projesi kapsamında ikinci etkinlik düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi desteğiyle Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu spor salonunda sportif etkinliklerin ikincisi gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, belediye olarak sosyal sorumluluk projelerine destek vermekten dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Pandemi sürecinde öğrencilerimizin hayatına renk katan bir projenin içinde olmaktan dolayı mutluyuz." dedi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ise öğrencileri spor ve sanat faaliyetlerine teşvik etmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, desteklerinden dolayı Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, proje koordinatörü Seyit Ahmet Dikmen ile tüm katkı sunanlara teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında okul bahçesinde oluşturulan spor alanlarında öğrenciler dart, basketbol, okçuluk, badminton, mini futbol, basketbol ve istasyon parkuru gibi spor dallarında hem eğlendi hem de yarıştı.

Etkinliğe Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Belediye Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ve okul müdürü Hüseyin Yavuz da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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