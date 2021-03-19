Havza'da "Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri" projesi etkinliği

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından şenlendirme projeleri kapsamında hazırlanan "Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri" projesi başladı.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından şenlendirme projeleri kapsamında hazırlanan "Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri" projesi başladı.

Havza Kaymakamlığı, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Havza Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Havza İlk Kıvılcım Spor Kulübü ve Havza Belediyespor Kulübünün paydaş olduğu projenin ilk etkinliği, Havza 25 Mayıs İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde oluşturulan spor alanlarında öğrenciler dart, basketbol, okçuluk, badminton, mini futbol, basketbol ve istasyon parkuru gibi spor dallarında hem eğlendi hem de yarıştı.

Proje kapsamında 260 ihtiyaç sahibi öğrenciye dağıtılmak üzere çanta ve kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitim setleri de Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam'a teslim edildi.

Sağlam, projeye ortak olmaktan mutlu olduklarını belirterek, kırsal mahallede bulunan 2 yatılı bölge okulunda da etkinlik düzenleneceğini söyledi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ise proje ile öğrencileri spor ve sanat faaliyetlerine teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Projemizin bütçesi 12 bin 725 liradır. Hedefimiz 3 bin kişiye ulaşmak. Öğrenciler ile spor ve sanat faaliyetleri gerçekleştirilecek ve obezite ile de mücadeleye katkı sunacağız. Ayrıca resim, fotoğraf, müzik, tiyatro ve el sanatları kursları açacağız." dedi.

Projenin açılışına Gençlik Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı proje koordinatörü Seyit Ahmet Dikmen ile okul idarecileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu