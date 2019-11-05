Havza'da Kızılay Haftası kutlanıyor

05.11.2019 15:08

Havza'da Kızılay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında Türk Kızılayı Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından 100. Yıl İlkokulunda program düzenledi.

Programda ilk olarak öğrencilere Türk Kızılayı tanıtım ve reklam filmleri izletildi.

Daha sonra Türk Kızılayı Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu öğrencilere, Türk Kızılayı'nın afet ve savaş durumlarında insanların yanında olduğunu belirtti.

Çörekçioğlu, "Türk Kızılayı ülkemiz gibi tüm dünyada mazlum ve mağdura yardım uzatan bir kuruluş ve bu kuruluş sizlerin destekleri ile ayakta. Sizler bizlere destek verdikçe, birlik ve beraberlik içinde dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa bizim yardım elimiz oraya ulaşacaktır." dedi.

Okul Müdürü Hakan Aydın ise Türk Kızılayı yetkililerine teşekkür ederek okulda Kızılay Haftası nedeni ile resim ve şiir yarışmaları gibi etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Programın sonunda öğrencilere Türk Kızılayı Havza Koordinatörlüğü tarafından tatlı ikram edilerek broşür dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere okul idaresine kışlık montlar teslim edildi.

Kaynak: AA