Havza'da "Kızılay Gönüllü Afet Ekibi Kuruyor" Projesi

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından, "Kızılay Gönüllü Afet Ekibi Kuruyor" Projesi kapsamında ikinci etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından, "Kızılay Gönüllü Afet Ekibi Kuruyor" Projesi kapsamında ikinci etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Samsun İl Afet ve Acil Yardım (AFAD) Müdürlüğünün paydaş olduğu "Kızılay Gönüllü Afet Ekibi Kuruyor" Projesi kapsamında etkinlikler Özel Eftal Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlendi.

İlk bölümde Samsun İl AFAD Müdürlüğü Eğitimci Zekai Doğan tarafın okul idareci ve öğretmenlerine afet, afet türleri, afetlere karşı alınabilecek tedbirler ve AFAD'ın yürütmüş olduğu çalışmalar hakkında slayt eşliğinde eğitim verildi.

Eğitim öncesi konuşan Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu projenin amaçlarını anlattı.

Eğitimin ardından AFAD çalışanları tarafından eğitimlere katılanlara merkez bahçesinde AFAD çadırının kurulumu hakkında bilgiler verilerek katılımcılarla birlikte çadır kuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu