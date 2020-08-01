Havza'da kıyma mesaisi başladı Havza ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi başladı.

Havza ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi başladı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından bayramın ikinci gününden itibaren vatandaşlar, kurban etinin bir bölümünü kıyma çektirmek için kasapların yolunu tuttu.

Kıymanın kilogramını 1,5 ila 2 liradan çekildiği kasap ve şarküterilerde kuyruk oluştu.

Kasap dükkanı işleten Murat Selçuk, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu sene de kasapların kıyma çektirmek isteyen vatandaşlarla dolduğunu söyledi.

Kendisi gibi ilçede birçok kasapta yoğunluk yaşandığını belirten Selçuk, "Vatandaşların kıyma çektirmek için getirdiği et poşetleri sırada bekliyor. Her yıl olduğu gibi yoğun şekilde çalışıyoruz. Bayram süresinde yaklaşık 5 ton kıyma çekeriz." dedi.

Kaynak: AA