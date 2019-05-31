Havza'da "Kitaplarda Buluşuruz III" Projesi

Havza ilçesinde uygulanan "Kitaplarda buluşuruz III" Projesi kapsamında kitap okuyan veli ve öğrenciler sınava girdi.

Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu'nda uygulamaya konulan "Kitaplarda buluşuruz III" Projesi kapsamında belirlenen kitapları okuyan 117 veli ile 163 öğrenci, okudukları kitaplardan sınav oldu.

Katılımcılar, bir ay boyunca proje koordinatörleri tarafından sınıfların düzeylerine göre belirlenen iki kitaptan 20 sorunun yer aldığı sınavda ter döktü. Yaklaşık 40 dakika süren sınav sonunda dereceye giren veli ve öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

Sınav esnasında okulu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, velilerle sohbet ederek, proje hakkında okul yetkililerinden bilgi aldı.

Velilerin de kitap okuma alışkanlığı kazanmalarının önemine değinen Sağlam, "Velilerimiz, öğrencilerimizin ilk eğitimcileri. Çocuk evde gördüğünü hayatına uyguluyor. Bu bağlamda velilerimizin kitap okuma alışkanlığı edinmesi çocuklarımızın eğitimlerini doğrudan etkileyecektir. Bu yıl üçüncüsü uygulanan projenin hazırlanmasında emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Okul müdürü Hüseyin Yavuz da öğrencilerin az kitap okumasının sebebini araştırırken anne babalarla öğretmenlerin bu konuda çocuklara örnek olamadıklarını gördüklerini anlatarak, "Öğretmen, öğrenci ve velilerimiz bir ay boyunca aynı kitapları okudu. Bugün de sınavı gerçekleştirdik. Projemize katılım her geçen yıl artmakta." diye konuştu.

Kaynak: AA