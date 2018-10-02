Havza'da Kışlık Patates Hasadı Başladı

Samsun'un Havza ilçesinde patatesi ile ünlü Yenice Mahallesi'nde kışlık patates hasadı başladı.

Yaklaşık 100 yıldır patates ekimi yapılan ve bölgede lezzeti ve dayanıklılığı ile tercih edilen Yenice patatesi, 100 dekar civarında alanda üretiliyor.

Mahalle muhtarı Mustafa Erol, AA muhabirine, bu yıl dekar başına 3 ton verim elde edildiğini söyledi.

Mümkün olduğunca az gübre ve ilaç kullanımı ile üretim yaptıklarını anlatan Erol, "Patatesin lezzeti cinsine göre değişmekte. Önceden iki tür patates vardı, şimdi 20 farklı tür var. Tarlalarımızda verimin artması sulu tarıma bağlı. Bölgeden Tersakan Irmağı geçmekte. Fakat motopomp veya su motoru ile elektrik ve mazot kullanarak sulama yapılması maliyeti arttırıyor. İyi bir sulama projesi ile maliyeti düşürüp daha fazla verim de alabiliriz." dedi.

Tersakan Irmağı yükseldiğinde tarım yapılan alanın önemli bölümüne ulaşmalarının imkansız hale geldiğini dile getiren Erol, "Bazen tarlalarımıza iki üç gün ulaşamıyoruz. Bu da bize zarar olarak yansıyor. Irmak üzerine bir köprü yapılması durumunda bu sorun çözülecek. Ayrıca nakliye ve diğer giderlerimizi de düşürecek." diye konuştu.

Patates üretimi yapan Recep Başaran da patateslerinin bir özelliğinin kışlık tüketime uygun olması olduğunu aktararak, "Depolama ömrü uzun olduğu için kış aylarında tercih ediliyor. Bugünlerde patatesin pazarda fiyatı 2-2,50 lira civarında. Tarladan toptan fiyatı ise 1,50 lira." ifadesini kullandı.