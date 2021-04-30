Havza'da kısıtlamanın ilk gününde yoğun mesai

17 günlük kısıtlamanın başlaması ile birlikte Havza Belediyesi ekipleri tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.

17 günlük kısıtlamanın başlaması ile birlikte Havza Belediyesi ekipleri tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kısıtlamanın ilk gününde ilçe merkezinde bulunan meydan, park ve bahçelerde temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı. Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak ekipleri tarafından Kevser Cami ve Parkı'nda yıkma ve temizlik çalışmaları yapıldı. Temizlik işleri sona eren ekiplerin ardından dezenfekte ekipleri tarafından Kevser Cami ve Parkı'nda bulunan bank, çöp kutuları ve cami etrafı dezenfekte edildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "İlçemizde pandemi ile mücadelemiz olanca hızı ile devam etmekte. Ekiplerimiz çalışmalarına ara vermiyor. Bir taraftan da ilçe merkezimizdeki park, bahçe ve meydanlarda temizlik çalışmalarımız sürmekte. Kısıtlama dönemini en verimli şekilde geçirmek için gerekli planlamalarımız da yapıldı" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı