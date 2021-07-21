Havza'da kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi başladı
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Havza'da kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi başladı

Havza'da kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi başladı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi başladı.

Havza ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi başladı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından bayramın ikinci gününden itibaren vatandaşlar, kurban etinin bir bölümünü kıyma çektirmek için kasapların yolunu tuttu.

Kıymanın kilogramını 2 ila 3 liradan çekildiği kasap ve şarküterilerde kuyruk oluştu.

Kasap dükkanı işleten İbrahim Çil, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu sene de kasapların kıyma çektirmek isteyen vatandaşlarla dolduğunu söyledi.

Kendisi gibi ilçede birçok kasapta yoğunluk yaşandığını belirten Çil, "Vatandaşların kıyma çektirmek için getirdiği et poşetleri sırada bekliyor. Bayram süresinde yaklaşık 4-5 ton kıyma çekeriz. Bu sene havalar çok sıcak gidiyor, o yüzden ilk günden kıyma çekmeye başladık." dedi.

Havza'da kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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