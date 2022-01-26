Havza'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı nedeniyle temizleme çalışmalarına devam ediliyor.

Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle Havza Belediyesi tarafından iş makineleriyle ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde kar temizleme çalışmalarına hız verildi. Ekipler, ilçe merkezinde özellikle hastane yolu ve ana arterlerde tuzlama çalışmalarına başladı.

Kar hayatı olumsuz etkilerken, çocuklar kızak ve tepsilerle kayarak karın tadını çıkardı. Kevser Camisi önünde bir esnaf ise dükkanının önünde kardan adam yaptı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kış şartlarının olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, "Ekiplerimiz kar yağmasıyla ana caddelerin yanı sıra eğimli bölgelerde, kaza riski görülen rampalarda tuzlama çalışmaları yapmaya başladı. Ekiplerimiz ve iş makinelerimiz 24 saat görev başında. İlçemizde hayatın normal seyrinde devam etmesi için gerekli tedbirleri almış durumdayız. Hazırlıklarımız kapsamında tuz ve çakıl karışımı kullanıma hazır şekilde stokta bekletilmekte." dedi.