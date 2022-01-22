Havza'da kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Havza'da kar yağışı etkili oluyor

Havza'da kar yağışı etkili oluyor
AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

HAVZA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Kısa sürede ilçe merkezinde 5 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla Havza Belediyesi tarafından hastane yolu, ana cadde ve arterlerde tuzlama çalışmasına başlandı.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

Samsun, Havza, kar, Güncel, Haber

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