Havza'da kar yağışı etkili oluyor
AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Samsun'un Havza ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.
HAVZA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.
Kısa sürede ilçe merkezinde 5 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı.
Kar yağışının etkisini artırmasıyla Havza Belediyesi tarafından hastane yolu, ana cadde ve arterlerde tuzlama çalışmasına başlandı.
AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri