Havza'da kar yağışı etkili oldu
Havza'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu ilçe merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştı.
Havza'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu ilçe merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştı.
Kar yağışının başlaması ile Havza Belediyesi ekiplerince ilçe merkezinde özellikle hastane yolu ve ana arterlerde tuzlama çalışmaları yapıldı.
Çocuklar ise geç gelen karın tadını doyasıya çıkardı. Karla kaplanan yokuşlardan kayan çocuklar gönüllerince eğlendi.