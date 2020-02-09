Havza'da kar yağışı etkili oldu
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Havza'da kar yağışı etkili oldu

Havza'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu ilçe merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştı.

09.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:56
Havza'da kar yağışı etkili oldu

'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu ilçe merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının başlaması ile Havza Belediyesi ekiplerince ilçe merkezinde özellikle hastane yolu ve ana arterlerde tuzlama çalışmaları yapıldı.

Çocuklar ise geç gelen karın tadını doyasıya çıkardı. Karla kaplanan yokuşlardan kayan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kaynak: AA
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