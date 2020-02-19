Havza'da kaplıca tesislerinde çalışanlar için toplu iş sözleşmesi imzalandı

19.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:02

Havza Belediyesinin ortağı olduğu 25 Mayıs Termal Turizm ve Personel Hizmetleri AŞ bünyesinde görev yapan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

25 Mayıs Termal Turizm ve Personel Hizmetleri AŞ'ye ait kaplıca tesislerinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmeleri sonucunda, Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) ile Havza Belediyesi arasında anlaşmaya varıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, başkanlık makamında düzenlenen toplu iş sözleşmesinin imza töreninde yaptığı konuşmada, termal turizmin ilçe için önemli olduğuna işaret etti.

Yürütülen görüşmeler sonucu karşılıklı anlayış içinde anlaşmaya vardıklarını belirten Özdemir, "Belediye olarak elimizden gelen tüm imkanları kardeşlerimiz için kullandık. Eminim ki kardeşlerimiz de bunun karşılığını emekleriyle fazlasıyla verecek. İnşallah ilçemiz turizmine hizmet eden kardeşlerimize şartlarımızın el verdiğince iyi bir sözleşmeye imza atıyoruz. İlçemize, işçilerimize ve sendikamıza hayırlı olsun." dedi.

TOLEYİS Karadeniz Bölge temsilcisi Şaban Demirci ise yapılan sözleşmeden ötürü her iki tarafından memnun olduğunu vurgulayarak, "Sayın Başkana ve şirket yetkililerine teşekkür ediyorum. İşçi kardeşlerimizin taleplerini karşılayacak ve işveren tarafının da onayladığı güzel bir anlaşma oldu. Toplu iş sözleşmemiz taraflarına hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özdemir, Demirci ve şirket yetkilileri tarafından zam oranı ve diğer sosyal hakları kapsayan bir yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İmza töreninde TOLEYİS iş yeri temsilcisi Veli Kaygusuz da bulundu.

Kaynak: AA