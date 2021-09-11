Havza'da kaplıca suyundan kolonya üretildi - Haberler
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Havza'da kaplıca suyundan kolonya üretildi

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Havza'da kaplıca suyundan kolonya üretildi

Havza ilçesinde kaplıca suyundan kolonya üretildi.

Havza ilçesinde kaplıca suyundan kolonya üretildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yaptığı açıklamada, Havza'nın kendine has özelliklerini ön plana çıkarmak istediklerini söyledi.

Samsun'da 15-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek tarım fuarında kolonyaların görücüye çıkacağını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Tarım fuarında Havza'nın kendine has özelliklerini ön plana çıkarmak amacı ile yapmış olduğumuz istişarelerde kaplıca suyumuzu tanıtacak, aynı zamanda kaplıca suyunun faydalarını anlatacak bir çalışma düşündük. Hem pandemi ile birlikte kolonyanın hayatımıza daha fazla girdiği bu süreci de değerlendirelim hem de kaplıcaya dair Havza'ya dair hatırda kalıcı bir tanıtım çalışması yapalım diye düşündük."

Özdemir, kolonyaları fuarı ziyaret edenlere hediye edeceklerini belirterek, "Akabinde şehrimizde bütün hemşerilerimize bir hediye olarak takdim etmeye çalışacağız. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde, pandemi koşulları atlattığımız, milletçe, memleketçe sağlıklı ve arınmış bir dönemi niyaz ediyorum. Bu tanıtım çalışmamızın da Havzamızın turizmine inşallah olumlu etkileri olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Havza'da kaplıca suyundan kolonya üretildi - Haberler
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