Havza'da kapalı sebze pazarı yeri için kamulaştırma çalışması yapılıyor

Havza Belediyesi mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Özdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İlçeye hizmet etmek için tüm birimlerin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini anlatan Özdemir, "İlçemizde önemli ihtiyaç olan kapalı sebze pazarı için çalışmalarımız devam etmekte. Yapımı için özel mülkiyet olan 2 bin 800 metrekare alanın kamulaştırılması gerekmekteydi. Daha önce yapılan çalışmada bu alanın 1800 metrekarelik bölümü kamulaştırıldı. Şimdi ise kalan bin metrekare alan için ikinci etap kamulaştırma çalışmalarına başlıyoruz. Kamulaştırma çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da kapalı sebze pazarı için proje çalışmalarımız devam etmekte. İnşallah kamulaştırma çalışmalarımız kısa sürede tamamlayıp kapalı sebze pazarı inşaat aşamasına geçeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından görüşülen gündem maddeleri kapsamında Havza Belediye Başkanlığına kamulaştırma yetkisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu