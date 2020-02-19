Havza'da kan bağışı kampanyası
Havza'da Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kampanyada 56 ünite kan bağışı alındı.
19.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:28
Havza'da Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kampanyada 56 ünite kan bağışı alındı.
Türk Kızılayı tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında kan bağışı otobüsü ilçeye geldi.
Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan otobüste iki gün boyunca 56 ünite kan bağışı toplandı.
Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.
Kaynak: AA