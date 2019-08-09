Havza'da kan bağışı kampanyası

09.08.2019 16:36

Havza ilçesinde, Türk Kızılayı Samsun Kan Merkezi tarafından düzenlenen kampanyada 78 ünite kan bağışı toplandı.

Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde 3 gün boyunca, vatandaşlar tarafında 78 ünite kan bağışında bulunuldu.

Öte yandan, Türk Kızılayı'na 10 kez kan bağışında bulunan Dündar Karaoğlu ve Şerif Kaya'ya bronz madalyaları ve beratları takdim edildi.

Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramı yapıldı.

Kaynak: AA