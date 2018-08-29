Havza'da Kan Bağışı Kampanyası

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında 103 ünite kan alındı.

Türk Kızılayı tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da kan bağışı otobüsüyle kan bağışları kabul edildi.

Mehmetçik Meydanı'nda yapılan kabullerde 3 günde 103 ünite kan toplandı.

Kendisi de gönüllü kan bağışçısı olan Türk Kızılayı Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, bayram tatili nedeniyle kan stoklarında yaşanan azalmanın telafisi için kan bağışının önemli olduğunu belirterek, "Kan üretilemeyen bir şey. Tek tedarik yolu bağışçılarımız. Tüm halkımıza teşekkür ediyor ve katkılarının devamını diliyorum." dedi.