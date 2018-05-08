Havza'da Kan Bağışı Kampanyası
Samsun'un Havza ilçesinde, Gençlik Merkezi ve Kızılay iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Samsun'un Havza ilçesinde, Gençlik Merkezi ve Kızılay iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kızılay ekipleri, Havza Gençlik Merkezi iş birliğiyle Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen kampanyada kan bağışı kabul etti.
Havza Gençlik Merkezi Müdürü Cafer Uzun, yaptığı açıklamada, kampanyaya katılarak kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.
Kan bağışı kampanyasına destek verenler arasında Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar da yer aldı.
Acar, kan verebilecek durumda olanların kan bağışında bulunmasının insanlık görevi olduğunu belirterek, "Fırsat buldukça kan bağışında bulunuyorum." dedi.