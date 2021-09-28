Havza'da kadınların kış hazırlıkları devam ediyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde kadınlar, erişte, salça ve yufkanın yanı sıra çeşitli turşu türleri yaparak kışa hazırlanıyor.

Ev hanımlarının domates, salatalık, fasulye, pancar dalı ile hazırladıkları karışık turşular, kilerdeki yerlerini almaya başladı.

Kış hazırlığı yapan Sevnur Şimşek, sebze sezonunun sona yaklaştığını, turşu için en uygun zaman olduğundan kış hazırlıkları kapsamında turşu yaptıklarını söyledi.

Mevsimine göre sebzelerden de derin donduruculara koyduklarını belirten Şimşek, "Önceden konserve yapıyorduk ama şimdi derin dondurucular var. Konserve yapmıyoruz. Şimdi turşu zamanı geldi ve kışlık turşularımızı hazırlamaya başladık." dedi.

Lahana, domates, salatalık, biber, fasulye, şeker pancarı dalı ve birçok sebzeden turşu hazırladıklarını anlatan Şimşek, "Bu sebzelerin bazılarını çiğ, bazılarını ise haşlayarak turşu yapıyoruz. Örneğin domates ve salatalıktan çiğ, biber, fasulye, şeker pancarı gibi sebzeleri ise haşlayarak turşu yapıyoruz. Özellikle sirke ile yapılan turşular daha çok dayanıyor. Bizleri yorsa da bu şekilde ev ekonomisine katkıda buluyoruz. Ayrıca kendi ellerimizle hazırladığımız ürünleri güven içerisinde tüketiyoruz." diye konuştu.

Şimşek, kış hazırlıkları kapsamında erişte, çorbalık ve şekerpancarı pekmezi de yapacaklarını kaydetti.