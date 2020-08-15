Havza'da kadınların erişte ve çorbalık mesaisi
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Havza'da kadınların erişte ve çorbalık mesaisi

Havza'da ev kadınları, kış mevsiminde tüketecekleri yiyecekleri, imece usulüyle hazırlıyor.

Havza'da kadınların erişte ve çorbalık mesaisi
15.08.2020 19:17 | Son Güncelleme: 15.08.2020 20:14

Havza'da ev kadınları, kış mevsiminde tüketecekleri yiyecekleri, imece usulüyle hazırlıyor.

Kış aylarında tüketilen erişte ve çorbalık hamurları komşular bir araya gelerek imece usulü ile açıyor, pişiriyor, kesiyor ve kuru halde muhafaza ederek, tüketileceği zaman ıslatılıp yenmeye hazır hale getiriliyor.

Her yıl mahallelerindeki kadınlarla kışa hazırlıkları kapsamında erişte ve çorbalık hamurları kestiklerini belirten Gönül Mastik, "50 kiloluk bir çuvaldan 3 evin ihtiyacını karşılayacak kadar erişte ve çorbalık hamur çıkıyor." dedi.

Mastik, hazırlıkları iş bölümüyle yaptıklarını belirterek, "İlk olarak yumurta ve su ile hamurumuzu hazırlıyoruz ve sac üzerinde pişiriyoruz. Bir süre soğuyan pişmiş hamurları daha sonra eriştelik ve çorbalık olarak kesiyoruz. Bunları daha sonra kurumaya bırakıyoruz. Erişteyi bildiğimiz makarna gibi tüketiyoruz. Ufak ufak kestiğimiz hamuru ise çorbalık olarak kullanıyoruz. Bir kısmında gurbetteki akraba veya çocuklarımıza gönderiyoruz." dedi.

Sevnur Şimşek ise sırası ile komşulara erişte ve çorbalık kestiklerini ifade ederek, "Kışa kadar salça, konserve ve pekmez yapacağız. Bu işleri komşularımız ile yardımlaşarak yapıyoruz. Hem ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz hem de boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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