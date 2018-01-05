Havza'da Kadınlara Kanserde Erken Teşhisin Önemi Anlatıldı

Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kadınlara kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı.



Havza Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen seminerde, kadınlara yönelik kanserde erken teşhis ve tedavisi konusunda sunum yapıldı.



İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Ebe Figen Büyükbayraktar tarafından katılımcılara, kanser taramaları ve korunma yöntemleri, erken teşhis ve tedavisi konusunda bilgi verildi.



Kanserde erken tanının önemine değinilen seminerde, toplumsal bilincin geliştirilmesi ve kanserle mücadele konuları da ele alındı.