Havza'da kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı

Havza'da Kaymakam Metin Yılmaz başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Havza'da Kaymakam Metin Yılmaz başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Yılmaz, Havza Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, toplumda kadına karşı şiddetin önüne geçilmesinde eğitimin "olmazsa olmaz" olduğunu vurguladı.

Kadına şiddete karşı cezai ve idari olarak üzerlerine düşeni hassasiyetle yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Bu konunun hem kanuni hem ahlaki yönden sıkı takipçisiyiz. Şiddetin her türlüsü kötüdür. İnsanlık barış, kardeşlik ve huzur istiyorsa, cennet kimin ayaklarının altındaysa ona olması gereken saygıyı, hürmeti göstermek durumunda. Bu konu sadece kolluk kuvvetleri ve adli olarak halledilecek bir konu değil. Ahlaki, kültürel ve eğitim boyutu ile de şiddetin önüne geçmek için çalışmalıyız." dedi.

Kadın Destek Uygulamasının (KADES) kadınlara tanıtılmasının şiddetin önlenmesinde önem taşıdığına işaret eden Yılmaz, bu konuda İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele birimi kurulduğunu anlattı.

Havza Sosyal Hizmetler Müdürü Sezen Necla Mutlu ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü çalışanları tarafından da sunum yapılan toplantıya Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Cumhuriyet Savcısı Melike Gülmez, hakim Mesut Özçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu