Havza'da "Kadına Karşı Şiddet" Semineri

Havza'da Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından "kadına karşı şiddet" konulu seminer verildi.

Havza Gençlik Merkezi'nde düzenlenen seminerde, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nde görevli sosyolog Arzu Özbucak, kadına karşı işlenen şiddet olayları, fiziksel, sözlü, duygusal, cinsel, ekonomik şiddet ile bu durumlarda yapılması gerekenler ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Seminere, Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.