Havza'da kadın futbol takımı kuruldu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Havza'da, 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" müsabakalarına katılmak amacıyla kadın futbol takımı oluşturuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla organize edilen turnuvaya katılım sağlanması için Havza Kaymakamlığı, Belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle "Havza Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kız Futbol Takımı" adıyla kadın futbol takımı da oluşturuldu.

Kadın futbol takımı, antrenör Mustafa Aksu eşliğinde Mehmet Ali Şahin Spor Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakam Cengiz Nayman, turnuva ile mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek tüm çocuklara yaymanın amaçlandığını belirterek, "Havza'da kızlar ve erkekler olmak üzere iki takım oluşturuldu. Turnuvaya katılmak ve ilçede kadın futboluna destek vermek adına Havza'nın ilk kız futbol takımı kurulmuş oldu." dedi.

Takımı kurduklarında birçok kız çocuğunun futbolla ilgilendiğini fark ettiklerini anlatan Nayman, "İnşallah ilçemizde kalıcı ve adından söz ettirecek bir futbol takımı kurmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eminim ki Havza kadın futbol takımımız profesyonelleştikçe ülke kadın futboluna birçok sporcu yetiştireceğiz. Bu turnuvadan kızlarımızdan tek beklentimiz, iyi futbolla takım olma bilincini kazanmalarıdır." ifadesini kullandı.