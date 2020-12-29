Havza'da kaçak alkol ve bandrol denetimi yapıldı
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Havza'da kaçak alkol ve bandrol denetimi yapıldı

29.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:50
Havza'da kaçak alkol ve bandrol denetimi yapıldı

Havza Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol satışı yapan iş yerleri denetlendi.

Havza Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol satışı yapan iş yerleri denetlendi.

Havza'da yılbaşı tedbirleri kapsamında ekipler, alkol satışı yapan 13 iş yeri ve depolarda denetim yaptı.

Denetimde kaçak alkol, iş yeri ruhsatı, alkol satışı ile ilgili belgeler ve bandrol denetimi yapıldı.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Havza Emniyet Müdür Vekili Mustafa Balcı, yılbaşı nedeniyle bir dizi tedbir aldıklarını bildirdi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil hiçbir mekanda yılbaşı partisi ya da kutlaması yapılmasına izin verilmeyeceğini anlatan Balcı, "Genelgeye göre yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve Kovid-19 tedbirleri ekiplerimiz tarafından 24 saat takip edilecek." dedi.

Balcı kısıtlamaların 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00'de başlayacağını ve 4 Ocak Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar devam edeceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yine yılbaşı kutlamaları sırasında silah, havai fişek, maytap ve benzeri patlayıcı maddelerin atılması hem vatandaşlarımız üzerinde korku ve paniğe neden olmakta hem de kanunen suç teşkil etmekte. Sizin sevinciniz başkasının üzüntüsü olmasın. En mutlu günleri yasa boğmayalım, mutlu başlangıçları hüzünlü sonlara dönüştürmeyelim. Bu kapsamda yılbaşı akşamı görevli personel tahsis edilerek, ilçe genelinde motorize ve yaya devriyeler ile güvenlik kameraları tarafından mahalle ve caddeler sık sık kontrol edilecek. Bunların yanı sıra silah, havai fişek, maytap ve benzeri patlayıcı maddelerin atılmaması için önlemler yapılacak. Kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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