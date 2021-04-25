Havza'da jandarmadan 3 günlük kısıtlamada yoğun mesai
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Havza'da jandarmadan 3 günlük kısıtlamada yoğun mesai

Havza'da jandarmadan 3 günlük kısıtlamada yoğun mesai
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini arttıran jandarma ekipleri, filyasyon ve yol kontrollerine ara vermeden devam ediyor.

Samsun'un Havza ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini arttıran jandarma ekipleri, filyasyon ve yol kontrollerine ara vermeden devam ediyor.

Jandarma ekipleri tarafından araçlarda ve mahallelerde korona virüsü tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde filyasyon çalışmaları da yapıyor. Mahallelerdeki kontrollerde maske, mesafe ve hijyen uyarısı yapılıyor. Evlerde de denetimler yapılarak pozitif ve temaslı kişilerin alınan tedbirlere uyulup uyulmadığına bakılıyor ve sonuçlar anında Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi'ne (FİTAS) bildiriliyor.

Jandarma ekipleri sorumluluk alanında kalan konaklama tesisleri, lokanta ve işyerlerinde de denetimler yaparak Covid-19 tedbirleri hakkında uyarılarda bulunuyorlar. Yol kontrol noktasında yapılan denetimlerde maske, fiziksel mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilerek vatandaşlar uyarılıyor.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi. - SAMSUN

Havza'da jandarmadan 3 günlük kısıtlamada yoğun mesai
Havza'da jandarmadan 3 günlük kısıtlamada yoğun mesai

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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