Havza'da jandarma yaralı şahine sahip çıktı
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Havza'da jandarma yaralı şahine sahip çıktı

Samsun'un Havza ilçesinde yaralı bulunan şahine jandarma ekipleri sahip çıktı.

07.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:42
Havza'da jandarma yaralı şahine sahip çıktı

'un ilçesinde yaralı bulunan şahine ekipleri sahip çıktı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, trafik kontrolü gerçekleştirdikleri sırada Samsun-Vezirköprü kara yolu Ortaklar Mahallesi mevkisinde yaralı bir şahin gördü.

Yaralı şahini alan jandarma trafik ekibi, Havza İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi.

Yaralı hayvan, daha sonra Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Vezirköprü Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

Şahinin tedavisinin ardından doğal yaşama salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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